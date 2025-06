Stop a piogge e fresco da questo giorno tornerà il caldo torrido in Italia

Dopo giorni di pioggia e fresco, l’Italia si prepara a riabbracciare il caldo torrido. Il meteo cambia nuovamente, portando temperature elevate che invitano alla massima prudenza nelle ore più afose. È fondamentale proteggersi dal sole e idratarsi adeguatamente. La stagione estiva si riconferma protagonista, e con essa, le sfide di vivere le alte temperature. Ecco cosa aspettarci nei prossimi giorni...

Torna il caldo torrido in Italia, c'è lo stop alla pioggia e al fresco. I cittadini dovranno tornare a soffrire per le temperature alte, bisogna evitare di uscire nelle ore più afose Il meteo in Italia in questi giorni ha lasciato un po' di respiro ai cittadini con l'abbassamento delle temperature. Ci sono stati anche.

