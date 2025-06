Stop a cibi importati e spacciati per italiani | il sindaco Conte firma la petizione

Stop all’inganno: cibi importati spacciati per italiani. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha firmato giovedì 19 giugno la petizione #nofakeinitaly di Coldiretti, portando avanti una battaglia contro l’italian sounding. La sua presenza al mercato di Campagna Amica di Santa Maria del Rovere sottolinea l’importanza di tutelare l’autenticità e la qualità del nostro cibo. Coldiretti punta a raggiungere un fronte unito per proteggere i consumatori e valorizzare il vero Made in Italy.

Anche il sindaco di Treviso ha voluto firmare giovedì 19 giugno la petizione di Coldiretti #nofakeinitaly. Mario Conte si è recato al mercato di Campagna Amica di Santa Maria del Rovere a tutela dell'origine del cibo italiano e la salute dei suoi cittadini. Coldiretti punta a raggiungere un.

DOMANI MATTINA – 19 GIUGNO – ORE 9.00 Mercato Campagna Amica – Piazza Martiri di Belfiore, Santa Maria del Rovere (TV) Il Sindaco di Treviso, Mario Conte, firma #NoFakeInItaly! ? Un gesto concreto a sostegno della trasparenza e della qua Vai su Facebook

