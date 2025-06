Stomaterapia | l’importante evento scientifico si terrà il 23 all’Oratorio ‘Casa Padre Pio’

Il 23 giugno 2025, l’oratorio "Casa Padre Pio" si trasformerà nel cuore pulsante della ricerca e dell’innovazione nel campo della stomaterapia. Un evento di portata nazionale attende professionisti e appassionati per un congresso multidisciplinare dedicato a un tema di cruciale importanza: la continuità assistenziale tra ospedale e domicilio. Un’occasione unica per condividere conoscenze, esperienze e avanzamenti che rivoluzionano la cura dei pazienti.

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Lino Santillo. Grande attesa nel paese natale di Padre Pio per il congresso multidisciplinare legato ad una tematica di particolare risonanza sull'intero territorio nazionale e non solamente. Lunedì 23 giugno 2025 a partire dalle ore 9:00 tutti i partecipanti e specialisti del settore parleranno di: "La Stomaterapia, la continuità assistenziale: ospedale – domicilio. La sede del congresso è l'Oratorio "Casa Padre Pio- via Wadowice – Pietrelcina. Per tale evento vengono assegnati 8 crediti formativi E.c.m. (educazione continua in medicina), con il patrocinio dell'ordine dei medici di Benevento.