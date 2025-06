Stoà il futuro passa da qui | la sfida della formazione manageriale nell’era dell’intelligenza artificiale

Il futuro della leadership si plasma oggi più che mai tra sfide e opportunità. In un mondo dominato dall’intelligenza artificiale, trasformazioni geopolitiche e rivoluzioni organizzative, come si preparano i leader di domani? La risposta si trova nell’evento “Formazione Manageriale e Mondo che Cambia” a Villa Campolieto, un’occasione unica per tracciare il percorso verso una formazione che anticipa il futuro e sostiene la crescita dei professionisti di domani.

Come si formano i leader del futuro in un mondo attraversato da intelligenza artificiale, trasformazioni geopolitiche e rivoluzioni nei modelli organizzativi? A questa domanda risponde l’evento “Formazione Manageriale e Mondo che Cambia” che si è svolto oggi a Villa Campolieto, sede della Business School Stoà. SI tratta di un appuntamento di rilievo nel panorama dell’alta formazione, organizzato da Stoà, che in 35 anni di esperienza vede all’attivo 2700 Alumni Master, 98% placement a 6 mesi e oltre 50.000 manager, dirigenti, quadri e professionisti formati. All’’evento aperto da Paolo Scudieri, presidente Stoà e Adler Group, ed Enrico Cardillo, direttore generale di Stoà hanno partecipato esponenti di primo piano del mondo accademico, imprenditoriale e istituzionale, tra i quali Matteo Lorito, rettore della Federico II e Riccardo Macchioni, prorettore dell’Università Vanvitelli, Tiziano Treu, giuslavorista, già presidente Stoà, Cnel e ministro del Lavoro; Matilde Marandola, presidente Aidp; Antonio Liotti, chief people & organization officer di Leonardo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

