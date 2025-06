Sto male ho un nodo alla gola Gravissimo lutto per Di Battista | il drammatico annuncio

Il dolore per la perdita di una figura così cara si fa sentire profondamente, e le parole di Alessandro Di Battista riflettono il grande affetto e rispetto che aveva per suo padre Vittorio. In momenti come questi, il ricordo di chi ci ha lasciato diventa un’ancora di conforto e speranza, ricordandoci quanto il loro esempio continui a vivere nelle nostre vite. La memoria di Vittorio resterà viva nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.

«Mio papà, Vittorio, è morto oggi a Roma. È stato un grande papà ». Così Alessandro Di Battista, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ha annunciato sui social la scomparsa del padre. Un messaggio carico di dolore ma anche di affetto sincero, con cui ha voluto ricordare l'uomo che più di tutti ha influenzato la sua vita: «È stato un uomo perbene, con i suoi pregi e difetti come tutti del resto. Sempre fedele a se stesso, fino alla fine. Dannatamente coerente e straordinariamente noncurante del giudizio altrui». Di Battista non nasconde la sofferenza del momento: « Io sto male ovviamente. Ma sento in un certo senso che il cerchio si è chiuso nel modo giusto.

