Stese racket raid armati faide | la Napoli reale che i media non raccontano più

A Napoli, i fatti parlano chiaro: tra sparatorie nei Quartieri Spagnoli e faide armate, la realtà nascosta della città supera di gran lunga i racconti dei media. Un’area metropolitana complessa, dove l’ombra della criminalità si mescola con il turismo in crescita. In questo scenario, è fondamentale andare oltre le opinioni e ascoltare la voce autentica di una città che lotta per la normalità. Ecco cosa si cela dietro le apparenze.

Tempo di lettura: 3 minuti I fatti prima delle opinioni, raccomanda una vecchia regola del giornalismo. E a Napoli i fatti raccontano una realtà diversa, rispetto al coro dei media. Uno scenario ancora lontano dalla normalità: anche quella complessa delle aree metropolitane occidentali. L’ultima conferma stanotte, ai Quartieri Spagnoli. Altri spari, una stesa in vico Lungo Gelso. Pur in una zona dove, da qualche anno, avanza il turismo. Ma le pallottole fischiano da tante altre parti. Martedì è accaduto a Pianura, una delle odierne aree a rischio. Al punto dal doversi registrare un appello. Lo ha lanciato Sergio Pisani, legale dei familiari di Francesco Pio Maimone, una delle tante vittime innocenti in città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Stese, racket, raid armati, faide: la Napoli reale che i media non raccontano più

