Stellantis paga il concerto della festa patronale a Torino per lanciare la Grande Panda Ma è prodotta in Serbia

Innovativa strategia di branding o semplice tradizione rivisitata? Sta di fatto che Stellantis, con il suo concerto a Torino in onore di San Giovanni, non solo celebra la città, ma dà anche il via alla nuova Panda 232, prodotta in Serbia. Un evento che unisce passato e futuro, radici e innovazione, in un mix di festa e marketing che promette di lasciare il segno. Una scelta audace che potrebbe segnare un nuovo capitolo per Torino e il suo legame con il mondo automobilistico.

Sarà che il nome del santo è un collante che lega la città e la famiglia, sarà che un po’ di brand washing non fa mai male, fatto sta che il più grande evento con cui Torino festeggerà San Giovanni, patrono della città, è sponsorizzato da Stellantis, fu Fiat di Gianni Agnelli. Il marchio automobilistico è il main partner del maxi-concerto che riempirà piazza Vittorio Veneto il 24 giugno e dello spettacolo pirotecnico in onore del santo. Una serata che avrà al centro la Grande Panda, modello in consegna dallo scorso febbraio e sul quale Stellantis conta molto: l’hanno concepita in città, al Centro Stile Fiat, ma la produzione è a Kragujevac, in Serbia, mentre lo storico impianto di Mirafiori è quasi fermo e a inizio giugno sono stati annunciati altri 610 esuberi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stellantis paga il concerto della festa patronale a Torino per lanciare la Grande Panda. Ma è prodotta in Serbia

