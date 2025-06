Stellantis a maggio balzo delle vendite di ibride in Ue

Stellantis fa ancora una volta la storia delle vendite in Europa, con un sorprendente incremento delle vetture ibride a maggio. La crescita del 4,9% e la conquista del 16% di quota di mercato testimoniano l'impegno del gruppo nel segmento green. Peugeot brilla con un aumento del 3,8%, mentre i veicoli commerciali Stellantis Pro One consolidano il primato, raggiungendo il 29,9%. Positiva la performance complessiva anche sui principali mercati europei, confermando Stellantis come protagonista indiscusso del settore.

Stellantis registra a maggio un balzo delle vendite di vetture ibride in Ue30 conquistando una quota del 16% e un incremento del 4,9%. Il marchio Peugeot cresce in questo segmento (+3,8%). Performance analoga per i veicoli commerciali: la famiglia Stellantis Pro One si conferma leader di mercato con una quota del 29,9%, in crescita del 3,1%. Sul consuntivo anno, i marchi Stellantis sono primi anche in 8 dei 10 mercati maggiori europei. Positiva anche la raccolta ordini, in crescita dell'8% rispetto a maggio 2024. Stellantis si conferma al secondo posto per le vendite sul mercato totale Ue30 e resta al vertice nei mercati di Francia, Italia e Portogallo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stellantis, a maggio balzo delle vendite di ibride in Ue

