Stazione tentato omicidio Patteggiamento a 4 anni

Una lite apparentemente futile si è trasformata in un episodio drammatico nel cuore di Alessandria, portando a un tentato omicidio e a una condanna di patteggiamento a quattro anni. La vicenda, avvenuta il primo luglio 2024 in via Eritrea, mette in luce quanto un diverbio possa sfociare in conseguenze devastanti. Ma cosa si nasconde dietro questa escalation di violenza? Scopriamolo insieme.

di Alessandra Codeluppi Un litigio per motivi banali - mai del tutto chiariti, pare per un accendino - degenerò in una grave aggressione che rischiò di costare la vita al ferito. L’episodio, datato primo luglio 2024, avvenne in via Eritrea, nel quartiere della stazione ferroviaria. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, un 21enne di origine marocchina si scagliò contro un connazionale 24enne, usando verosimilmente un cacciavite e colpendolo al volto e al torace. L’azione violenta fu interrotta solo dall’intervento di altri uomini che lo separarono dal 24enne e lo obbligarono a desistere. Il ferito fu trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova a causa delle lesioni ricevute al costato e inferte con un’arma da punta, che causarono il perforamento e lo sgonfiamento del polmone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stazione, tentato omicidio. Patteggiamento a 4 anni

