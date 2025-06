Stazione dei Carabinieri di Monteforte alla memoria di Covino

Nel cuore di Monteforte, la stazione dei Carabinieri si erge come monumento silenzioso alla memoria del valoroso Giuseppe Covino, un uomo che ha incarnato il senso del dovere e della dedizione. Nato in una famiglia semplice, la sua vita testimonia come il coraggio e l’abnegazione possano superare ogni ostacolo. Nel mese di...

Tempo di lettura: 3 minuti Il Carabiniere M.A.V.M. Giuseppe Covin o, nasce a Tuoro di Roccabascerana (AV) il 29 giugno del 1915 da una famiglia di contadini. Non potendo gravare sulla già difficile condizione economica dei genitori, interruppe gli studi in terza elementare per lavorare nei campi, fino all’età per l’arruolamento nell’Arma. La vicenda di Giuseppe, per certi versi è paradossale e dovrebbe essere di esempio per tutti. Nel mese di settembre del 1943 si trovava in licenza a Roccabascerana. Poteva restare tranquillamente a casa. Ma raggiunto da informazioni circa lo stato di necessità in cui versavano i suoi commilitoni della Stazione Carabinieri di Napoli Porto, non esitò, nonostante il parere contrario di alcuni suoi familiari, a prendere la corriera ed a recarsi nel capoluogo campano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Stazione dei Carabinieri di Monteforte alla memoria di Covino

In questa notizia si parla di: covino - stazione - carabinieri - monteforte

Siamo in intervento dal tardo pomeriggio di eir su richiesta dei Carabinieri di Monteforte Irpino (AV) per la ricerca di un anziano, uscito in cerca di funghi nella mattinata di ieri. L’auto è stata ritrovata in località Portella ma del fungaiolo nessuna traccia. in opera Vai su Facebook

Monteforte, la stazione dei Carabinieri intitolata alla memoria di Giuseppe Covino; Non siete soli, a Monteforte Irpino i Carabinieri incontrano gli studenti per parlare di legalità ; Scappati da un'abitazione, pitbull mordono un 60enne e un ciclista 25enne.

Monteforte - Intitolazione della Caserma al carabiniere Giuseppe Covino - Giuseppe Covino, nasce a Tuoro di Roccabascerana & il 29 giugno del 1915 da una famiglia di contadini. Secondo tusinatinitaly.it

Monteforte Cilento, edificio comunale sarà adibito a Caserma Carabinieri - ha deciso di proporre formale proposta di locazione alla Legione Carabinieri Campania – Stazione di Monteforte Cilento, dell’immobile, per la parte non occupata, sito in Via Tiro a Segno ... Secondo infocilento.it