Stasera in tv la seconda serata del Tim Summer Hits 2025 con Carlo?Conti e Andrea?Delogu Ecco chi vedremo sul palco nella puntata di venerdì 20 giugno

Stasera in TV, la seconda serata del Tim Summer Hits 2025 promette emozioni indimenticabili, con la magica atmosfera dell'estate italiana e performance dal vivo che fanno battere il cuore. Dopo il successo della settimana scorsa, torna l’atteso show condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Preparatevi a vivere una notte di musica, divertimento e grandi sorprese: l’appuntamento è alle 21.30 su Rai 1 e su RaiPlay!

L’estate italiana si accende ancora una volta con la musica dal vivo che conquista il cuore degli spettatori. Dopo il debutto vincente della scorsa settimana, torna stasera in tv il Tim Summer Hits 2025. Dove e quando va in onda la seconda puntata di “Tim Summer Hits 2025”. La grande musica dell’estate torna protagonista in televisione. L’appuntamento è con Carlo Conti e Andrea Delogu alle 21.30 su Rai 1, con streaming contemporaneo su RaiPlay per chi preferisce seguire l’evento online. Rai Radio2, invece, trasmetterà in simultanea con i contenuti esclusivi dal backstage curati da Carolina Di Domenico. 🔗 Leggi su Amica.it