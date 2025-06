Starace | Sarri prendeva 5 caffè al giorno McTominay? Vi svelo un aneddoto incredibile

Nel mondo del calcio, dietro ogni grande squadra si nascondono storie sorprendenti e aneddoti intriganti. Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, svela curiosità sui protagonisti del campo, come Sarri e Spalletti, e le abitudini di McTominay, appassionato di caffè. La sua testimonianza offre uno sguardo unico sulla vita quotidiana di campioni e tecnici, dimostrando che anche i dettagli più semplici, come una tazza di caffè, possono raccontare molto di più di quanto si immagini.

Lo storico magazziniere del Napoli svela aneddoti curiosi su allenatori e calciatori. Dalle abitudini di Sarri e Spalletti al nuovo amore di McTominay per il caffè. Tommaso Starace è molto più di un magazziniere per il Napoli: è un’istituzione, una figura amata da tutti, dentro e fuori lo spogliatoio. In una simpatica intervista concessa a Fanpage, ha raccontato curiosità e abitudini legate al caffè, una vera e propria tradizione nel cuore della squadra. McTominay, da diffidente a fan del caffè napoletano. Tra gli aneddoti più curiosi raccontati da Starace c’è quello che riguarda Scott McTominay, centrocampista arrivato in estate. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it