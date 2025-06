Starace e i 40 anni nel Napoli | Maradona mi chiedeva sempre una cosa Mertens è speciale perché…

Nessuno meglio di Tommaso Starace, il magazziniere che ha vissuto quarant’anni di passione e storia nel Napoli, può svelare i retroscena più emozionanti del club. Dal ricordo di Maradona alle storie di Mertens, passando per aneddoti inediti su Higuain, la sua testimonianza è un viaggio unico nel cuore dei partenopei, capace di unire passato e presente in un racconto coinvolgente e ricco di emozioni.

In una lunga intervista concessa a Fanpage, Tommaso Starace si è raccontato a 360 gradi. Ha affrontato numerosi temi riguardanti il Napoli, che lui stesso vive ormai da 40 anni. Dagli aneddoti più recenti su McTominay, fino ad arrivare a racconti inediti come su Gonzalo Higuain. Nessuno meglio di lui ha vissuto la grandezza, la caduta e la rinascita della maglia azzurra, vicinissima al compimento dei 100 anni di età. Di questi 100 anni, un quarto li ha vissuti come magazziniere proprio Starace, che ha visto passare allenatori, giocatori, dirigenti, presidenti.

