Star Wars | New Jedi Order sarebbe di nuovo temporaneamente in pausa

Le ultime notizie sul mondo di Star Wars non sono delle migliori: "New Jedi Order", il tanto atteso film della regista Sharmeen Obaid-Chinoy, torna temporaneamente in pausa. Dopo aver suscitato entusiasmo tra i fan, sembra che Lucasfilm abbia deciso di mettere nuovamente da parte questo progetto, lasciando in sospeso le speranze di vedere presto un nuovo capitolo nella galassia lontana lontana. Cosa riserverĂ il futuro per questa saga epica? Restate sintonizzati.

Dalla fine dello scorso anno circolano notizie contrastanti sullo stato del film senza titolo di Star Wars della regista Sharmeen Obaid-Chinoy. Avevamo sentito dire che “ Star Wars: New Jedi Order ” (questo il titolo non ufficiale circolato fino ad oggi) era una prioritĂ , ma sembra che Lucasfilm abbia deciso di mettere nuovamente in secondo piano il progetto. Secondo lo scooper Daniel Richtman (come riportato da Comicbookmovie ), infatti, “ Il film su Rey è nuovamente in sospeso, poichĂ© i film di Star Wars di Shawn Levy e James Mangold stanno procedendo per primi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

