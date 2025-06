Star Wars altri guai per il film su Rey | la produzione è stata di nuovo sospesa?

Nuovi guai scuotono l'universo di Star Wars: la produzione del film su Rey, diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, è nuovamente sospesa. Dopo una serie di soste e cambi di programma, i fan si chiedono se il progetto vedrà mai la luce. Le incertezze sembrano ravvivare le anticipazioni, lasciando intendere che il futuro del sequel potrebbe essere più incerto che mai. La saga continua a sorprenderti, ma questa volta, cosa riserverà il destino di Rey?

L'annunciato film sequel che ha al centro il personaggio di Rey sembra sia nuovamente incappato in qualche problematicità Dalla fine dell'anno scorso sono circolate notizie contrastanti sullo stato di lavorazione del film ancora senza titolo di Star Wars della regista Sharmeen Obaid-Chinoy. Era inizialmente emerso che New Jedi Order fosse una priorità ad un certo punto, ma sembra che ora Lucasfilm abbia deciso di accantonare nuovamente il progetto. Secondo il noto insider Daniel Richtman, "il film su Rey è stato sospeso ancora una volta, poiché i film di Star Wars di Shawn Levy e James Mangold saranno prodotti per primi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Star Wars, altri guai per il film su Rey: la produzione è stata di nuovo sospesa?

Nei nuovi film ci eliminano uno a uno. " Così Mark Hamill, durante una recente intervista a Today, ha espresso il suo disappunto sulle scelte fatte nella trilogia sequel di Star Wars. Più che nostalgia, nelle sue parole c'è una certa amarezza per come sono stati t

