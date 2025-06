Stanziati 7,5 mln per la manutenzione straordinaria delle strade di Milano

Milano si prepara a vivere una trasformazione significativa, destinata a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini. Con uno stanziamento di 75 milioni di euro, tra cui 7,5 milioni dedicati specificamente alla manutenzione straordinaria e all’eliminazione delle barriere architettoniche, il Comune punta a rendere le strade più accessibili e sostenibili. Un investimento concreto per una città più inclusiva e rispettosa dell’ambiente, che promette di cambiare il volto del nostro territorio.

Eliminare le barriere architettoniche dalle strade di Milano (ma anche costruire piste ciclabili). Per questo palazzo Marino ha stanziato 7,5 milioni di euro per eseguire interventi straordinari di adeguamento e manutenzione stradale a favore dell'utenza debole e della mobilità sostenibile nei.

