STANOTTE A TORINO | ALBERTO ANGELA CELEBRA SU RAI1 LA PRIMA CAPITALE D’ITALIA

Stanotte a Torino, Alberto Angela rende omaggio alla città che ha dato i natali alla nostra nazione, rivisitando le sue radici storiche con passione e approfondimento. Dopo il successo delle sue celebrazioni dedicate alle più grandi meraviglie italiane, torna nel luogo simbolo dell’origine del nostro Paese, portando gli spettatori in un viaggio tra storia, arte e tradizione. Non mancheranno i momenti emozionanti e le scoperte sorprendenti che solo Angela sa regalare, rendendo questa serata imperdibile per tutti gli appassionati di cultura e storia.

“Stanotte a Torino” è il nuovo speciale che Alberto Angela sta preparando in vista del Natale 2025. Si torna dove tutto era iniziato: era infatti il 2015 quando al Museo Egizio di Torino si girò il primo speciale. E così dopo le puntate su Firenze, San Pietro, Venezia, Pompei, Caravaggio, Napoli, Milano, Parigi e Roma, trasmessa lo scorso 25 dicembre con 3 milioni e il 21% di share, Angela celebra la prima capitale d’Italia. Non mancheranno i luoghi più iconici del capoluogo piemontese, da Piazza Castello con Palazzo Madama, Palazzo Reale, il Duomo con la Cappella della Sindone, e ancora piazze, caffè storici, musei, le auto con la Fiat. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - STANOTTE A TORINO: ALBERTO ANGELA CELEBRA SU RAI1 LA PRIMA CAPITALE D’ITALIA

In questa notizia si parla di: torino - stanotte - alberto - angela

Il prossimo Natale Alberto Angela ci porterà alla scoperta di una nuova città col tradizionale appuntamento #StanotteA. Dopo il viaggio all'interno del Museo Egizio nel 2015, Alberto sta preparando la puntata #StanotteATorino. A dicembre su Rai 1. #Noos #Uli Vai su X

Sono atterrati stanotte all’ospedale militare di Villafranca-Verona i quattro bambini palestinesi feriti e bisognosi di cure mediche avanzate. Ad accoglierli quattro ambulanze del 118, con personale medico coordinato dai direttori del Suem di Verona, Adria Vai su Facebook

Alberto Angela: su Rai 1 torna Noos. Anticipazioni; Alberto Angela torna al Museo Egizio: Grande lavoro di Christian Greco, questo luogo orgoglio per tutti i Torinesi; Programmi TV a Natale e Capodanno 2024/2025: cosa vedere su Rai e Mediaset, la programmazione.

Stanotte a Roma: Alberto Angela torna in tv la sera di Natale - Oggi 25 dicembre, per la sera di Natale, va in onda Stanotte a Roma, ultimo appuntamento della serie di documentari ideati e condotti da Alberto Angela. Segnala style.corriere.it

Alberto Angela conduce Stanotte a Roma, chi è il divulgatore scientifico? La carriera e il rapimento - Nella magica notte di Natale, Alberto Angela condurrà una nuova puntata del suo viaggio alla scoperta delle più belle città europee con Stanotte a Roma. Secondo msn.com