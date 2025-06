Stanno per attaccare l' Iran Il complotto dietro il video virale sui pranzi dei soldati Usa

Un video che mostra soldati americani gustare aragosta e bistecca sta alimentando un’ondata di speculazioni: si parla di un possibile preludio a un attacco contro l’Iran. Sui social, il filmato diventa un segnale inquietante, anche se ufficialmente niente è stato annunciato. In un mondo dove ogni dettaglio può accendere l’allarme, anche un pasto può essere interpretato come un segnale di guerra imminente—ma cosa c’è davvero dietro questa provocazione?

