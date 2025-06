Stalking su una minorenne in Basilicata arrestato giovane salernitano

Un giovane salernitano di 26 anni è stato arrestato in Basilicata con l'accusa di stalking su una minorenne, un episodio che ha suscitato grande preoccupazione nella comunità. Le forze dell'ordine, coordinate tra la Compagnia di Viggiano e quella di Sala Consilina, hanno agito prontamente per proteggere la vittima e fermare questa condotta inquietante. Un intervento deciso che sottolinea l’importanza della vigilanza e della tutela dei più vulnerabili.

Un giovane residente nel Vallo di Diano, di 26 anni, è stato arrestato per stalking in Basilicata. Le manette A far scattare le manette sono stati i carabinieri della Compagnia di Viggiano in collaborazione con i militari dell'Arma della Compagnia di Sala Consilina in seguito alle.

