Stadio Roma Veloccia | Ci aspettiamo il progetto in autunno

Stadio Roma Veloccia: un progetto ambizioso e di grande impatto, atteso da anni nella Capitale. Con un investimento superiore a un miliardo di euro, il percorso non è privo di ostacoli, ma l’ottimismo e la determinazione del team di Roma Capitale ci fanno credere che questi ostacoli possano essere superati. Come ha sottolineato l’assessore Veloccia, "anche un piccolo problema può diventare grande in Italia", ma la volontà di risolverli è forte e determinata.

"È un progetto di oltre un miliardo di euro, che implica questioni molto complesse e importanti. Il granello di sabbia può bloccare l'ingranaggio, ma questi problemi possono risolversi". Lo ha dichiarato l'assessore all'Urbanistica e alla Città dei 15 minuti di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, ai microfoni dell'emittente radiofonica Radio Manà Manà Sport Roma 90.9. "In Italia un piccolo problema può diventare grande. Noi ad oggi abbiamo fatto quello che non è mai stato fatto in questi tempi, l'esempio principale è lo sgombero pacifico dell'autodemolitore dopo i ricorsi. Abbiamo dimostrato di essere presenti e vigili, è un progetto difficile e ci saranno criticità ma è importante affrontare i problemi sedendoci intorno al tavolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Stadio Roma, Veloccia: "Ci aspettiamo il progetto in autunno"

In questa notizia si parla di: roma - veloccia - progetto - stadio

Stadio Roma, Veloccia e comitato contro i manifestanti: “Inaccettabile impedire un’attività autorizzata” - A poche ore dalla partita tra Roma e Atalanta, la capitale è stata teatro di forti tensioni. Un gruppo di manifestanti ha contestato il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralta, bloccando gli scavi autorizzati.

AUDIO - #StadioDellaRoma, #Veloccia a @radio_romanista: "Mai fatto passi indietro. Progetto definitivo dopo l'estate" #ASRoma #RadioRomanista Vai su X

Stadio della Roma, Veloccia rassicura: “Più verde e trasporto pubblico, il progetto va avanti” Vai su Facebook

AUDIO - Stadio della Roma, Veloccia: Mai fatto passi indietro. Progetto definitivo dopo l'estate; Roma, ecco il parco del nuovo stadio a Pietralata: 9 ettari di verde; A Pietralata l'assessore Veloccia presenta il parco da 7 ettari e dove sorgerà lo stadio della Roma.

AUDIO - Stadio della Roma, Veloccia: "Mai fatto passi indietro. Progetto definitivo dopo l'estate" - L'Assessore all'Urbanistica a Radio Romanista: "Si farà un'area verde di circa 7 ettari. Secondo ilromanista.eu

Stadio Roma, Veloccia: “C’è chi non lo vuole e cerca pretesti per non realizzarlo” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com