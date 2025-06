Stadio Roma il progetto ritarda ma ci sarà tanto verde | Veloccia rassicura

Nonostante i ritardi, il progetto dello stadio della Roma continua a prendere forma, promettendo tanto verde e innovazione. Con un organigramma sportivo rafforzato da figure di grande esperienza come Massara, Ranieri e Gasperini, la squadra si prepara a nuove sfide. Il mercato si apre tra scommesse promettenti come O’Riley e Gudmundsson, mentre l’attesa per l’ambizioso stadio si intensifica, perché un nuovo impianto rappresenta molto più di una semplice struttura: è il cuore pulsante del futuro giallorosso.

L’organigramma sportivo della Roma è finalmente completo, con un uomo esperto e fine conoscitore dell’ambiente giallorosso come Massara che si va da aggiungere a Ranieri e Gasperini, un triumvirato che si spera possa fare le fortune della squadra. Focus totale adesso su un mercato che, tra un O’Riley ed un Gudmundsson, sta cominciando a scoprire le sue carte, ma occhio anche ad una questione stadio importantissima per il club. Un’opera ambiziosa ma necessaria per il prestigio dell’intera città , che sta trovando non pochi intoppi nella sua realizzazione. Come già riportato nelle scorse ore, la consegna del progetto ha subito un nuovo ritardo sulla tabella di marcia, con la nuova previsione che dalla primavera si sposta ora a dopo l’estate. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Stadio Roma, il progetto ritarda ma ci sarà tanto verde: Veloccia rassicura

In questa notizia si parla di: roma - stadio - progetto - ritarda

Stadio della Roma, tensione a Pietralata. Cantiere rinviato - ...situazione è degenerata, si è generata un'atmosfera di conflitto e disagio. I comitati locali, preoccupati per l'impatto del cantiere sulla comunità , hanno mobilitato i residenti nel tentativo di fermare l'iter dei lavori.

? LIVE – KEVIN DE BRUYNE A NAPOLI Segui in diretta ogni momento della giornata storica: Kevin De Bruyne arriva a Roma per le visite mediche e il primo... Vai su Facebook

Stadio della Roma, Veloccia: Più verde e nessun ritardo dal Comune; Stadio della Roma, i tempi si allungano: gli scavi fanno slittare la consegna del progetto definitivo; Stadio a Pietralata, nessun ritardo nel progetto: cosa sappiamo - Roma news.

GALLERY - Dalle aree verde alla struttura: le immagini del nuovo Stadio della Roma - Cresce l'attesa di sapere novità e aggiornamenti sul nuovo impianto giallorosso che sorgerà a Pietralata. ilromanista.eu scrive

Roma, ecco il parco del nuovo stadio a Pietralata: 9 ettari di verde - L’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia: «Rispetto a prima è stato previsto uno spazio naturale con due differenti tipologie di verde: una più urbana e un’altra di forestazione». Lo riporta calcioefinanza.it