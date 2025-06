Stadio Maradona Manfredi diventa sub-commissario | l’idea del project financing col Napoli

Il futuro dello stadio Maradona di Napoli si illumina con una nuova prospettiva: il progetto di riqualificazione, promosso dal Comune e supportato dall’idea del project financing, prende forma sotto la guida decisa di Gaetano Manfredi. La trasformazione dell’impianto, con l’apertura del terzo anello, non solo rafforzerà il legame tra città e calcio, ma potrebbe anche proiettare Napoli tra le candidate ad ospitare Euro 2032. Il sogno di una rinascita…

Gaetano Manfredi, dopo la nomina, dimostra di avere le idee chiare: il progetto del Comune di Napoli. Il restyling del Maradona si fa sempre più concreto. Il progetto del Comune di Napoli è chiaro, l'obiettivo anche. L'apertura del terzo anello dello stadio Diego Armando Maradona consentirà alla città di Napoli di entrare tra le candidate ad ospitare Euro2032 e, in generale, darà la possibilità al club di Aurelio De Laurentiis di aumentare i posti a sedere. Ed è per questo motivo che il progetto di Gaetano Manfredi comprende anche il patron azzurro, poiché consapevole dei benefici che il Napoli porterà a casa dopo il restyling.

