Stacca la motrice e si salva in A4 chiuso il tratto | traffico fermo per Venezia

Un salvataggio coraggioso e tempestivo: questa è la storia di un autista che, venerdì 20 giugno alle 8.30, ha evitato una tragedia sull'A4. Il semirimorchio carico di pellet ha preso fuoco, ma grazie alla prontezza dell'autista, che è riuscito a staccare la motrice e mettersi in salvo, si è evitato il peggio. La scena si è consumata all’altezza di San Stino, mentre i vigili del fuoco intervenivano per domare le fiamme.

Verso le 8.30 di venerdì 20 giugno un semirimorchio che trasportava pellet in autostrada è andato a fuoco in A4 e l'autista, che si è salvato, è riuscito a staccare la motrice in tempo mettendosi al sicuro mentre il carico andava in fiamme sulla corsia all'altezza di San Stino. Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Stacca la motrice e si salva in A4, chiuso il tratto: traffico fermo per Venezia

In questa notizia si parla di: motrice - stacca - salva - chiuso

Stacca la motrice e si salva in A4, chiuso il tratto: traffico fermo per Venezia; Rimorchio si stacca lungo la A19, chiuso lo svincolo di Enna; Camion carico di pellet in fiamme in A4 chiuso tratto tra Portogruaro e San Stino.

Stacca la motrice e si salva in A4, chiuso il tratto: traffico fermo per Venezia - 30 un semirimorchio che trasportava pellet in autostrada è andato a fuoco in A4 e l'autista, che si è salvato, è riuscito a staccare la motrice in tempo mettendosi al sicuro ... Lo riporta veneziatoday.it

Si stacca un rimorchio sulla A 19, chiuso tratto vicino lo svincolo di Enna - Un rimorchio, che trasportava travi di cemento, si è staccato dalla motrice invadendo la carreggiata opposta in un tratto a doppio senso di circolazione. Da rainews.it