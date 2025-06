Sta lavorando alla sua moto quando una perdita di carburante manda a fuoco la casa | entra per salvare il cane riporta gravi ustioni nel 40% del corpo

Una scena di coraggio e sacrificio nel cuore del Texas. Zain Cano, un uomo di San Antonio, ha rischiato la vita per salvare il suo fedele cane, riportando gravi ustioni sul 40% del corpo. La sua storia, raccontata su Reddit da People, ci ricorda quanto l’amore e il senso di responsabilità possano superare ogni paura. Ecco come un gesto di grande altruismo diventa un esempio di eroismo quotidiano.

Zain Cano, un uomo originario del Texas, ha riportato ustioni sul 40% del corpo per cercare di salvare il suo cane. La storia la racconta People riprendendo un post dell’uomo su Reddit. Siamo in Texas, a San Antonio, e i fatti risalgono allo scorso 22 maggio: “Stavo lavorando alla mia moto e non avevo fissato bene il tubo del carburante, che ha iniziato a perdere benzina sul tappeto, che a quel punto ha preso fuoco. Ero solo in casa in quel momento ma mi sono reso conto che il mio cane era dentro e così sono corso a prenderlo”. La fidanzata dell’uomo ha spiegato che inizialmente “ era uscito quasi illeso ” nonostante le fiamme repentine ma che quando è entrato “la casa era già avvolta dalle fiamme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it