SquiLibri a Francavilla al Mare il 21 giugno seconda giornata di Festival | tra i big Ruffino Bocci e Trincia

successo della giornata inaugurale, il festival “SquiLibri” torna a entusiasmare con ospiti di fama come Ruffino, Bocci e Trincia. La seconda giornata, prevista per il 21 giugno a Francavilla al Mare, sarà un'occasione imperdibile per approfondire temi attuali e scoprire nuove prospettive culturali. Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza unica tra libri, incontri e ispirazioni: il futuro della cultura ti aspetta!

Il Festival “SquiLibri” di Francavilla al Mare, diretto artisticamente da Peppe Millanta, si prepara per una seconda giornata ricca di eventi e incontri prevista per il 21 giugno. L’evento promette un’immersione profonda nel mondo della letteratura, del pensiero e della cultura. Dopo il grande. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - SquiLibri a Francavilla al Mare, il 21 giugno seconda giornata di Festival: tra i big Ruffino, Bocci e Trincia

In questa notizia si parla di: squilibri - francavilla - mare - giugno

Valerio Aprea apre il Festival di SquiLibri a Francavilla al Mare con i monologhi di Mattia Torre - Valerio Aprea inaugura con brio la quarta edizione del Festival di SquiLibri a Francavilla al Mare, portando in scena "Gola e altri pezzi brevi", un tributo ai monologhi di Mattia Torre.

Radio Delta 1 è Media Partner del Festival di SquiLibri! ? Dal 20 al 22 giugno Francavilla al Mare (CH) si accende con il Festival di SquiLibri, diretto da Peppe Millanta e organizzato dalla Scuola Macondo insieme al Comune. “SquiLibri – Festival delle Vai su Facebook

Il Festival SquiLibri che sarà a Francavilla al Mare dal 20 al 22 giugno ospita uno degli appuntamenti più... Vai su X

SquiLibri a Francavilla al Mare, il 21 giugno seconda giornata di Festival: tra i big Ruffino, Bocci e Trincia; SquiLibri a Francavilla al Mare, seconda giornata; Al via SquiLibri, tutto pronto per la quarta edizione del Festival di Francavilla al Mare.

SquiLibri a Francavilla al Mare, il 21 giugno seconda giornata di Festival: tra i big Ruffino, Bocci e Trincia - Il Festival “SquiLibri” di Francavilla al Mare, diretto artisticamente da Peppe Millanta, si prepara per una seconda giornata ricca di eventi e incontri prevista per il 21 giugno. Riporta chietitoday.it

Francavilla al Mare: Luigi Friotto presenta “Dedalo” allo SquiLibri Festival - in occasione della quarta edizione di SquiLibri Festival – Il Festival delle Narrazioni, il cantautore Luigi Friotto presenterà “Dedalo”, il suo ... Secondo chietitoday.it