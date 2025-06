Spray urticante nell’aria | evacuato l’aeroporto di Napoli Capodichino Fuori fuori | le immagini

Un episodio inquietante ha scosso l’aeroporto di Napoli Capodichino: uno spray urticante ha causato l’evacuazione temporanea dell’intera struttura. Le spiegazioni rimangono ancora sconosciute, alimentando un velo di mistero sulla dinamica di quanto avvenuto. Mentre le autorità indagano, passeggeri e personale si sono ritrovati in un momento di grande tensione. Ma qual è la verità dietro questa intricata vicenda? Restate con noi per scoprirlo.

L'aeroporto di Napoli Capodichino è stato evacuato nel pomeriggio di giovedì 19 giugno. La causa, secondo quanto riporta Fanpage, è uno spray urticante che è stato spruzzato nei locali dello scalo. Le persone presenti nell'aeroporto sono state fatte uscire per circa 15 minuti, poi l'allarme è rientrato. Non si sa ancora chi possa aver spruzzato la sostanza nell'aria o se sia stato un incidente.

