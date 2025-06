Sportello per le vittime di reato | a Frosinone uno spazio di ascolto e assistenza per chi ha subito un' ingiustizia

A Frosinone nasce uno sportello dedicato alle vittime di reato, un luogo di ascolto e supporto che offre tutela e assistenza immediata a chi ha subito un’ingiustizia. Presentato oggi all’auditorium San Paolo, questo servizio innovativo, gestito dalla Cooperativa Diaconia, rappresenta un importante passo avanti nel garantire diritti e sicurezza ai cittadini della provincia. Chi ha bisogno di aiuto può ora trovare un punto di riferimento affidabile e competente, perché nessuno deve affrontare da solo il dolore della propria esperienza.

Chi ha subito un reato nella provincia di Frosinone da oggi ha un nuovo servizio per ricevere tutela e ascolto: lo sportello generalista per l’assistenza delle vittime. L’innovativo spazio è stato presentato oggi all’auditorium San Paolo di Frosinone e sarà gestito dalla Cooperativa Diaconia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Sportello per le vittime di reato: a Frosinone uno spazio di ascolto e assistenza per chi ha subito un'ingiustizia

In questa notizia si parla di: frosinone - sportello - vittime - reato

Frosinone, sportello per l’assistenza alle vittime di reato: convegno di presentazione il 19 giugno Clicca sulla foto per leggere l'articolo Vai su X

SPECIALE Frosinone – Sportello per le vittime di reato è realtà: dal 1 luglio uno spazio di ascolto e assistenza per chi ha subito un’ingiustizia (VIDEO); Frosinone, inaugurato lo sportello per le vittime di reato. Il commento del Presidente del Consiglio provinciale, Gianluca Quadrini; Frosinone, pusher non rispetta i ‘domiciliari’ e dispone di droga: ora è finito in carcere.

Frosinone, sportello per l’assistenza alle vittime di reato: convegno di presentazione il 19 giugno - Giovedì 19 giugno 2025, alle ore 10:00, presso l’Auditorium San Paolo di Frosinone (Viale Madrid, 54), si terrà il convegno “La nascita di uno sportello generalista per l’assistenza alle vittime di re ... Lo riporta tunews24.it

Sportello per le vittime di reati. Pool di esperti e consulti gratuiti - Si chiama "servizio per l’assistenza alle vittime di ogni tipologia di reato" ed è una realtà ... Riporta lanazione.it