Sportello per le vittime di reato | a Frosinone uno spazio di ascolto e assistenza per chi ha subito un' ingiustizia

A Frosinone nasce uno sportello dedicato alle vittime di reato, un punto di ascolto e supporto pronto ad offrire tutela e conforto a chi ha subito ingiustizie. Situato nell’auditorium San Paolo e gestito dalla Cooperativa Diaconia, questo nuovo servizio rappresenta un passo importante verso la solidarietà e la giustizia. Un’opportunità concreta per chi ha bisogno di una mano: perché nessuno dovrebbe affrontare da solo il peso di un’ingiustizia.

Chi ha subito un reato nella provincia di Frosinone da oggi ha un nuovo servizio per ricevere tutela e ascolto: lo sportello generalista per l’assistenza delle vittime. L’innovativo spazio è stato presentato oggi all’auditorium San Paolo di Frosinone e sarà gestito dalla Cooperativa Diaconia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Sportello per le vittime di reato: a Frosinone uno spazio di ascolto e assistenza per chi ha subito un'ingiustizia

In questa notizia si parla di: frosinone - sportello - vittime - reato

Sportello per le vittime di reato: a Frosinone uno spazio di ascolto e assistenza per chi ha subito un'ingiustizia - A Frosinone nasce uno sportello dedicato alle vittime di reato, un luogo di ascolto e supporto che offre tutela e assistenza immediata a chi ha subito un’ingiustizia.

SPECIALE #Frosinone – Sportello per le vittime di reato è realtà : dal 1 luglio uno spazio di #ascolto e #assistenza per | http://tg24.info | https://tg24.info/speciale-frosinone-sportello-per-le-vittime-di-reato-e-realta-dal-1-luglio-uno-spazio-di-ascolto-e-assistenza- Vai su X

Sportello per le vittime di reato: a Frosinone uno spazio di ascolto e assistenza per chi ha subito un'ingiustizia; Frosinone, inaugurato lo sportello per le vittime di reato. Il commento del Presidente del Consiglio provinciale, Gianluca Quadrini; Omicidio Willy, esce il libro di Gabriele Bianchi: Io vittima di un processo mediatico già scritto.

Lo ‘Sportello per le vittime di reato’ è realtà: dal 1° luglio a Frosinone uno spazio di ascolto e assistenza - Lo sportello, che ha sede nei pressi della Chiesa di San Paolo Apostolo in viale Madrid 2, rappresenta un servizio attualmente attivo solo in quattro territori del Lazio: oltre a Frosinone ci sono Lat ... tunews24.it scrive

Frosinone, inaugurato lo sportello per le vittime di reato. Il commento del Presidente del Consiglio provinciale, Gianluca Quadrini - Gianluca Quadrini: «La nascita del nuovo sportello territoriale rappresenta un passo concreto verso una società più giusta e solidale» ... Scrive tunews24.it