Sport sotto le stelle Angori nella notte dei big

Preparati a vivere una serata magica all'insegna dello sport e dell'energia sotto il cielo stellato di Camucia. Questa notte, la città si anima con "Sport sotto le stelle", un evento imperdibile che promette emozioni, incontri speciali e un'atmosfera unica. Con l'inaugurazione alle 18 alla presenza di un grande campione di casa nostra, Samuele Angori, questa notte diventerà un ricordo indimenticabile per tutti gli appassionati.

"È la notte dello sport per Cortona. Questa sera torna un appuntamento molto atteso e partecipato, quello con "Sport sotto le stelle" in programma a Camucia. Il via alle ore 18 con l’inaugurazione alla presenza di un campione di serie A di casa nostra. Si tratta del calciatore cortonese Samuele Angori che quest’anno ha festeggiato con il Pisa il passaggio nella massima serie. "Sport sotto le stelle" è organizzato dal Comune di Cortona con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Coni e Cip, la collaborazione di Confcommercio e Confesercenti, il contributo di Banca Popolare di Cortona e la partecipazione delle scuole. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sport sotto le stelle Angori nella notte dei big

In questa notizia si parla di: sport - sotto - stelle - angori

Caos playout, la Commissione Sport propone protesta sotto la sede della Lega B - La commissione sport del Comune di Salerno propone una protesta sotto la sede della Lega di Serie B, in risposta al caos playout.

È in arrivo una nuova edizione di «Sport sotto le stelle». L'evento torna venerdì 20 giugno. Taglio del nastro, alle 18, in piazza Sergardi, a Camucia. Testimonial d’eccezione è Samuele Angori, giocatore cortonese del Pisa, neopromosso in Serie A. #Teletruria Vai su Facebook

Sport sotto le stelle Angori nella notte dei big; Sport sotto le stelle. Samuele Angori testimonial dell’evento e gli Auch in concerto; Sport sotto le stelle a Cortona: il calciatore del Pisa Samuele Angori testimonial dell'evento.

Sport sotto le stelle Angori nella notte dei big - Si tratta del calciatore cortonese Samuele Angori che quest’anno ha festeggiato con il Pisa il passaggio nella massima serie. Secondo lanazione.it

"Sport sotto le stelle". Samuele Angori testimonial dell’evento e gli Auch in concerto - È in arrivo una nuova edizione di «Sport sotto le stelle», la manifestazione torna venerdì 20 giugno con inaugurazione alle 18 in piazza Sergardi. Lo riporta arezzonotizie.it