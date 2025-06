Spiaggia libera tutti inaugura con una festa | oltre al taglio del nastro in agenda letture e canti

Domenica 22 giugno, alle ore 18:00, Spiaggia Libera Tutti apre ufficialmente le sue porte con una festa che unisce musica, letture e sorrisi, invitando tutta la comunità a condividere un sogno: una città accessibile e inclusiva per tutti. Un’occasione unica per celebrare l’impegno civico e il valore di spazi liberi e senza barriere. Non mancate a questa giornata di gioia e partecipazione!

Dopo una prima settimana di ‘rodaggio operativo’ e un’accoglienza entusiasta da parte di cittadini e turisti, “Spiaggia Libera Tutti” apre ufficialmente i battenti con una festa pubblica che celebra l’inclusione, l’accessibilità e la visione di una città senza barriere. Domenica 22 giugno, alle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Spiaggia libera tutti inaugura con una festa: oltre al taglio del nastro in agenda letture e canti

In questa notizia si parla di: spiaggia - libera - tutti - festa

Spiaggia libera di Cefalù, approvato il servizio di salvataggio - L'Amministrazione comunale di Cefalù ha ufficialmente approvato il servizio di salvamento per le spiagge libere del lungomare G.

Due concerti, una sola festa: sabato 21 giugno, dalle 19.00, al solstizio d'estate, la Festa della Musica accende anche la spiaggia libera Ocra di Ostia con la musica dei Flowing Chords e dei Pink Puffers Brass Band! Ingresso libero Vai su X

BONA TEMPORA Da una spiaggia libera della marina di Torre Chianca ho assistito all’incessante intervento di un aereo (numero 27) dei Vigili del Fuoco il 15 giugno, festa di San Vito, che interverrebbe contro il fuoco, i fulmini e i cani idrofobi. Dalle 11 alle 15, Vai su Facebook

Spiaggia libera tutti inaugura con una festa pubblica; Rimini, una festa per celebrare l'apertura della prima spiaggia libera inclusiva; Morigi: «Spiaggia Libera Tutti è per tutte le persone con disabilità».

A Rimini ha aperto una spiaggia libera, attrezzata e inclusiva. Ed è gratis - Gazebi per stare all'ombra, bagni, docce calde e accessibilità garantita anche per le persone con disabilità. Come scrive vanityfair.it

Al via i servizi gratuiti di 'Spiaggia Libera Tutti'. Come prenotare - Spiaggia Libera Tutti è aperta tutti i giorni, dal 16 giugno all’8 settembre, dalle 7:30 alle 19:30, e offre servizi gratuiti. Riporta newsrimini.it