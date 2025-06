Spiagge taglio dei canoni ma anche degli indennizzi La bozza sulle concessioni non convince i bagnini

Le aspettative degli operatori balneari si scontrano con una realtà che preoccupa: la bozza del decreto sulle concessioni demaniali marittime prevede tagli sia agli indennizzi che ai canoni, suscitando non poche critiche tra i bagnini. Un provvedimento che, se approvato così com’è, potrebbe rivoluzionare il settore, lasciando gli operatori in bilico tra crescenti difficoltà e incertezza futura. La discussione è ancora aperta: cosa cambierà realmente per le spiagge italiane?

Prosegue l'iter del decreto indennizzi concessioni demaniali marittime, molto atteso dagli operatori di settore. Secondo quanto riportato da un’anticipazione del Sole 24 Ore si va verso un taglio degli indennizzi previsti per i bagnini e allo stesso tempo anche una sforbiciata ai canoni demaniali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Spiagge, taglio dei canoni ma anche degli indennizzi. La bozza sulle concessioni non convince i bagnini

