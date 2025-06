Spezia ufficiale il rinnovo di Melissano come ds | il comunicato e la durata

Lo Spezia Calcio rinnova ufficialmente la collaborazione con Stefano Melissano, confermando il suo ruolo di direttore sportivo per altri anni. Con un comunicato ufficiale, il club ligure ha sottolineato l'importanza della sua guida nel progetto sportivo, rafforzando l'impegno verso il futuro. Il rinnovo rappresenta un segnale di continuitĂ e ambizione, consolidando la fiducia negli obiettivi di crescita e successo del club.

Lo Spezia ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Stefano Melissano come direttore sportivo del club ligure. Tutti i dettagli in merito Lo Spezia, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato il rinnovo del contratto di Stefano Melissano come direttore sportivo. COMUNICATO – «Spezia Calcio è lieto di annunciare il rinnovo del contratto del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com