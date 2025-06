' Spezia Hub' apre i battenti un nuovo centro unico culturale-turistico

La Spezia si arricchisce di un nuovo punto di riferimento: l'apertura dello Spezia Hub, un centro culturale e turistico innovativo nel cuore di corso Cavour. Questa inaugurazione segna un passo importante verso una fruizione piĂą semplice e coinvolgente degli eventi cittadini, per spezzini e turisti. Presenti autoritĂ e operatori del settore, tutti uniti per valorizzare al massimo questa preziosa risorsa, che promette di diventare il cuore pulsante della vivacitĂ culturale locale.

La Spezia, 20 giugno 2025 – Inaugurato questa mattina, il nuovo 'Spezia Hub', un centro unico culturale-turistico, con biglietteria integrata in corso Cavour 20, nel cuore del centro cittadino per una migliore e facile fruizione degli spezzini e turisti di tutti gli eventi in cittĂ , e non solo. Presenti il sindaco Pierluigi Peracchini e il vicesindaco e assessore al Turismo Maria Grazia Frijia, “Un nuovo spazio nel cuore della cittĂ in linea con le politiche di sviluppo culturale e turistico che questa amministrazione sta portando avanti – dichiara Peracchini –. La Spezia nel corso di questi anni è cresciuta esponenzialmente in termini di presenze turistiche con un’ambiziosa visione del futuro che ha visto numerosi investimenti in ambito culturale: dalla riscoperta di siti storici dimenticati come la Batteria Valdilocchi, la Galleria Quintino Sella, il Parco delle Mura, il Parco della Rimembranza, il Parco delle Clarisse; eventi di altissimo livello con nomi di grande fama nel panorama nazionale e internazionale e progetti futuri, frutto della nostra candidatura a CittĂ italiana della Cultura 2027, che proietteranno la cittĂ nel futuro come la riqualificazione dell’ex deposito Fitram, a firma del designer Francesco Paszkowski, che diventerĂ un luogo innovativo e all’avanguardia pensato principalmente per i giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it