Spezia dopo Pio Esposito si pensa a un altro nerazzurro per l’attacco | Samuele Mulattieri nel mirino

Lo Spezia si prepara a rinforzare il reparto offensivo con un nuovo colpo di mercato. Dopo aver confermato D’Angelo, il club ligure punta a rilanciarsi e ha messo gli occhi su Samuele Mulattieri, talentuoso ex Inter, come possibile sostituto di Pio Esposito. La sfida per la promozione riprende con nuovi obiettivi e ambizioni, pronti a scrivere una nuova pagina di successi.

Spezia, il club ligure punta Samuele Mulattieri per l'attacco: l'ex Inter nel mirino per sostituire Pio Esposito. Lo Spezia deve lasciarsi alle spalle il deludente esito della promozione in Serie A svanita ai playoff il prima possibile. Dopo aver confermato D'Angelo, il club ligure ha già cominciato a monitorare il mercato. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, per rimpiazzare Francesco Pio Esposito, gli aquilotti stanno valutando un altro ex giocatore dell' Inter, Samuele Mulattieri, che in Serie B ha dimostrato di essere un giocatore completo e affidabile con la maglia del Sassuolo.

Spezia, Pio Esposito trascinatore! Ora il sogno chiamato A - Lo Spezia, guidato dal talentuoso Pio Esposito, vive un momento magico nel campionato di Serie B, puntando dritto ai playoff per la promozione in A.

Pio #Esposito vuole restare all'#inter, a patto che venga considerato stabilmente nelle rotazioni dell'attacco nerazzurro. In sostanza, non vuole essere la quinta punta che gioca solo se sono indisponibili gli altri. Altrimenti preferisce andare a giocate in prestito.

Spezia, caccia al bomber: occhi su Artistico, resta in piedi la pista Borrelli; Si cercano due attaccanti: quanta concorrenza per Artistico; Sogno Mulattieri per l’attacco. Lo Spezia sonda un prestito.

Spezia Calcio sogna il ritorno di Samuele Mulattieri dal Sassuolo - Spezia Calcio punta al ritorno di Samuele Mulattieri, valutando un trasferimento dal Sassuolo per rafforzare la squadra.

L'ATTACCO, SPEZIA: VOTO 7. Pio Esposito è un grande bomber. Ma i compagni non ingranano - L'attacco dello Spezia fin dall'inizio della stagione vive una condizione caratterizzata da un paradosso: il reparto è guidato, indiscutibilmente