Spezia calcio | rinnovato il contratto del direttore sportivo Stefano Melissano

Lo Spezia Calcio dimostra ancora una volta il suo impegno e la sua fiducia nel talento e nella competenza, rinnovando il contratto di Stefano Melissano fino al 2027. Dopo aver contribuito alla storica salvezza in Serie A e aver guidato con successo le strategie sportive, il direttore sportivo si prepara a scrivere nuovi capitoli di successo. La stagione promette grandi emozioni e sfide avvincenti, con Melissano confermato come pilastro della societĂ .

La Spezia, 20 giugno 2025 – Dopo quello dell'amministratore delegato dello Spezia calcio Andrea Gazzoli e la conferma del tecnico Luca D'Angelo, scatta il rinnovo del contratto anche per il direttore sportivo Stefano Melissano fino al 30 giugno 2027. Arrivato nel Golfo dei Poeti in occasione del campionato di Serie A 20202021, Melissano è stato tra gli artefici della storica salvezza, prima di approdare alla Fiorentina nella stagione successiva. Fatto ritorno nel club di via Melara nella stagione 20222023, per il ds aquilotto quello appena concluso è stato il quarto campionato alla guida dell'area sportiva dello Spezia, un percorso ricco di sfide e importanti decisioni, che hanno portato le Aquile fino ad un passo da una nuova storica promozione.