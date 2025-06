Spettacolo e cultura le sfide del settore | Barbuto in diretta su Canale Italia il 22 luglio

Non perdete l’appuntamento con “Notizie Oggi” il 22 luglio alle 07:30 su Canale Italia, dove Domenico Barbuto, Segretario Generale di AGIS e APA Service, con la sua esperienza offrirà uno sguardo approfondito sulle sfide e le opportunità del settore spettacolo e cultura in Italia. Un’occasione imperdibile per capire meglio le dinamiche che plasmeranno il futuro di questo importante comparto. Non mancate!

Domenico Barbuto, Segretario Generale di AGIS e di APA Service, sarà ospite il prossimo 22 luglio 2025 nella trasmissione "Notizie Oggi", in diretta nazionale alle ore 07:30 su Canale Italia. Intervistato da Massimo Martire, Barbuto parlerà dello stato attuale del mondo dello spettacolo e della cultura in Italia, analizzando le principali sfide e le prospettive future del comparto. Domenico Barbuto è un noto professionista nel campo dello spettacolo e della cultura in Italia. Attualmente ricopre il ruolo di Segretario Generale dell'AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo), una delle principali organizzazioni che rappresentano l'industria dello spettacolo nel Paese.

