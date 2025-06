Speriamo che non chiami L’incubo di Palazzo Chigi fra Trump e l’uso delle basi italiane

In un clima di crescente tensione internazionale, il silenzio di Palazzo Chigi sembra quasi un sospiro di sollievo. Nessuna telefonata da Washington, ma l’ombra di un’incognita che potrebbe scuotere gli equilibri nazionali e internazionali. La possibilità che Donald Trump richieda l’uso delle basi italiane in operazioni contro l’Iran mantiene alta la paura di un rischio politico e diplomatico. L’incognita di un voto...

Silenzio. Un silenzio pesante, carico di tensione e timori. Nessuna telefonata da Washington, nessuna nota ufficiale. E a Palazzo Chigi tirano un sospiro di sollievo, ma a denti stretti: “Meglio così. Speriamo che non arrivi “, ammettono sottovoce, ben consapevoli che un’eventuale richiesta di Donald Trump per usare le basi militari italiane in un’operazione contro l’ Iran rischierebbe di far saltare l’equilibrio interno. L’incognita di un voto che spacca. Il pericolo è chiaro: se il Presidente Usa decidesse di coinvolgere Roma, il governo Meloni non potrebbe eludere un passaggio in Parlamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Speriamo che non chiami”. L’incubo di Palazzo Chigi, fra Trump e l’uso delle basi italiane

In questa notizia si parla di: speriamo - palazzo - chigi - trump

Silenzio. Un silenzio che pesa come piombo. Nessuna richiesta formale da parte degli Stati Uniti. Nessuna telefonata. Nessuna nota diplomatica. Nulla. E da Palazzo Chigi trapela una linea chiara quanto sottile: “Meglio così. Speriamo che non arrivi.” https://le Vai su X

"Italiani tra gli immigrati deportati a Guantanamo". Meloni, grande amica di Trump, offre uno scambio alla Casa Bianca: la liberazione di venti immigrati italiani in cambio di Palazzo Chigi con tutto il parco auto; i primi dieci scalini dell'Altare della Patria; l'Arco di Vai su Facebook

“Speriamo che non chiami”: a Palazzo Chigi tremano all'idea di una richiesta di Trump per utilizzare le basi militari italiane; In&Out, niente di serio: è solo buona tv; Meloni sente Trump e riunisce Usa e Ue: 'Dialogo per un nuovo inizio'.

Sperando che il telefono non squilli. Trump non ha chiesto le basi italiane: meglio evitare voti in Parlamento - In Parlamento, che verebbe coinvolto con un voto, dicono: "Speriamo che Trump non ... Come scrive huffingtonpost.it

Vance a palazzo Chigi da Meloni: "Amicizia e collaborazione". Trump accetta l'invito in Italia - Vance lascia palazzo Chigi Il vicepresidente Usa, JD Vance ha appena lasciato Palazzo ... Scrive msn.com