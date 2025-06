Speranzon | Ma che cultura la sinistra regalava soldi a impostori Con Franceschini il Ministero era una giungla una banca per amici e fantasmi

Speranzon denuncia un sistema culturale corrotto e fané, dove i fondi pubblici finivano nelle mani di imbroglioni e amici degli amici, sotto la gestione di Franceschini. La passione per il cinema e l'arte si è trasformata in una giungla di clientele e registi fantasma, mentre emergono casi inquietanti come quello di Kaufmann. È tempo di cambiare rotta e rimettere al centro i valori autentici della cultura italiana.

«Altro che promozione della cultura: sotto i governi della sinistra e con Dario Franceschini al Ministero, il settore del cinema è stato trasformato in una giungla di furbizie, clientele e registi fantasma », dichiara il vice presidente vicario di Fratelli d’Italia in Senato Raffaele Speranzon. Che a stretto giro aggiunge anche: «Il caso sconcertante di Francis Kaufmann, arrestato per il duplice omicidio della figlia di 18 mesi e della compagna e accusato di aver truffato lo Stato italiano fingendosi “Rexal Ford” per incassare 863mila euro di tax credit per un film mai girato, è solo la punta dell’iceberg. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Speranzon: “Ma che cultura, la sinistra regalava soldi a impostori. Con Franceschini il Ministero era una giungla, una banca per amici e fantasmi”

