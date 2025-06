Spello la magia delle Infiorate del Corpus Domini

Il weekend del 21 e 22 giugno, Spello si trasforma in un incantevole capolavoro di colori e profumi, grazie alle affascinanti infiorate del Corpus Domini. Le strade del centro storico, decorate con intricati tappeti floreali, diventano un vero e proprio museo a cielo aperto, raccontando storie di tradizione e creatività . Un’esperienza unica che coinvolge tutti i sensi e celebra l’arte della natura. Preparatevi a immergervi in questa magia senza tempo.

