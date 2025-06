Spedizione punitiva in via Irnerio Aggredito in strada con una katana

Un pomeriggio di ordinaria follia in via Irnerio: urla, oggetti volanti e un'aggressione con katana e catene hanno scosso la tranquillità della zona. Quando le Volanti sono intervenute alle 16:30, la scena era già fuori controllo, con giovani coinvolti in un vero e proprio raid punitivo. Un episodio che scuote le fondamenta della sicurezza cittadina e richiede una risposta immediata e decisa.

"Abbiamo cominciato a sentire urla e rumore di oggetti lanciati per aria. E usciti fuori a guardare cosa stava accadendo abbiamo visto questi ragazzi che ne stavano inseguendo un altro, armati di catene e anche di una katana". Un pomeriggio di ordinaria follia in via Irnerio, dove ieri sono dovute intervenire le Volanti. Erano circa le 16,30 quando sono iniziate ad arrivare le richieste di intervento alla centrale operativa della Questura. Stando al racconto dei residenti, tutto sarebbe avvenuto in pochi minuti, davanti al bar Guapo, all'angolo con via del Borgo di San Pietro. Qui un ragazzo che si trovava nei pressi del locale è stato aggredito da tre persone, descritte come giovani nordafricani, che hanno iniziato prima a spintonarlo, passando poi a lanciargli contro le sedie del locale.

