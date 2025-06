Speculazioni per favorire Cosa Nostra Ma il processo-simbolo viene spostato da Genova a Massa

Tra mille ipotesi e spostamenti di sedi giudiziarie, il processo simbolo che coinvolge le speculazioni a favore di Cosa Nostra si trasferisce da Genova a Massa. Un cambio di rotta che sottolinea la complessità e l’importanza di questa indagine, destinata a fare luce su intrecci criminali trasversali e ramificazioni nel cuore del sistema giudiziario italiano. La missione ora è portare alla luce tutta la verità , senza lasciare spazio all’omertà .

Genova – Nel ginepraio di possibili sedi giudiziarie, visto che i (potenziali) reati si sono concretizzati fra Liguria, Toscana e Sicilia, è stata infine individuata Massa.

