Specializzati all’estero e TFA in Italia | nota MIM sullo scioglimento della riserva

Se hai conseguito il titolo di sostegno all’estero e stai affrontando il percorso TFA in Italia, la recente nota del MIM n. 140431 del 20 giugno 2025 rappresenta una svolta importante. Con indicazioni chiare e operative, questa nota permette di sciogliere la riserva e consolidare la tua posizione nelle graduatorie. Scopri come ottimizzare il tuo percorso e assicurarti un futuro brillante nel mondo dell’istruzione.

Con la nota n. 140431 del 20 giugno 2025, il Ministero chiarisce come procedere nei casi di docenti con titolo di sostegno conseguito all’estero, non ancora riconosciuto, ma successivamente ottenuto anche in Italia tramite TFA. Si tratta di indicazioni operative che consentono lo scioglimento della riserva e il consolidamento delle posizioni nelle graduatorie Il contesto . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

