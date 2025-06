Special Olympics | dal 27 al 29 giugno a Parma Busseto Collecchio e Salsomaggiore

un contesto di inclusione e solidarietà, celebrando il valore dello sport come strumento di crescita e integrazione. Dal 27 al 29 giugno, Parma, Busseto, Collecchio e Salsomaggiore si trasformeranno nella cornice di questa straordinaria manifestazione, portando l’energia delle Special Olympics direttamente nelle città italiane. Un’occasione imperdibile per vivere un weekend di emozioni, entusiasmo e spirito di squadra, dimostrando che lo sport unisce oltre ogni barriera.

I Play the Games, giunti alla loro settima edizione, rappresentano un grande evento sportivo nazionale diffuso, articolato in sei tappe ospitate in diverse regioni italiane. Coinvolgono migliaia di atleti, con e senza disabilità intellettive, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Special Olympics: dal 27 al 29 giugno a Parma, Busseto, Collecchio e Salsomaggiore

Colleferro. Nuovo Team Special Olympics di Atletica: Inclusione e Sfide. Un progetto a cura di “Atletica Colleferro-Segni” e “Anffas Monti Lepini” - In un contesto sempre più attento all'importanza dell'inclusività, a Colleferro nasce un nuovo Team Special Olympics di Atletica.

Gruppo Oltretorrente: sport e inclusione nell’11° Special Olympics - Domenica 8 giugno il campo Franchini di via Volturno è stato teatro dell’11ª edizione del torneo Special Olympics Italia, organizzato come da tradizione dal Gruppo Oltretorrente baseball e softball. Scrive sportparma.com

Colleferro. “Play the Games Special Olympics” da Venerdì 6 a Domenica 8 Giugno nell’area a ridosso di Piazzale Unitalsi - COLLEFERRO – Venerdì 6 Giugno alle ore 19 nel Piazzale Unitalsi (villaggio Special Olympics) a Colleferro avrà luogo la Cerimonia di apertura dei Play the Games Special Olympics. Secondo informazione.it