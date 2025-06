Spazzamento non effettuato in via Libertà

La città merita un decoro all’altezza delle sue aspettative, ma purtroppo in via Libertà e nelle sue traverse regna l’incuria. La mancanza di spazzamento e l’assenza degli operatori della Rap evidenziano un problema di gestione e controlli. È ora di agire: un cambio al vertice e ispezioni rigorose sono indispensabili per restituire alla nostra città il rispetto e la pulizia che merita.

