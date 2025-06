Spazio e satelliti Leonardo punta sull’Europa Goodbye Usa?

Lo spazio europeo sta vivendo una svolta decisa: Leonardo punta sull’Europa, abbandonando l’egemonia americana. Le parole di Roberto Cingolani risuonano come un richiamo all’indipendenza e all’innovazione, segnando un nuovo capitolo nel settore aerospaziale continentale. È il momento di seguire da vicino questa rivoluzione che potrebbe ridefinire il nostro posizionamento nello spazio e rafforzare la nostra autonomia strategica. Quali sono le prospettive future?

Qualcosa si muove nello spazio europeo. O, almeno, ci prova. Non sono passate inosservate in questi mesi le esternazioni di Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, riguardo la necessità impellente di una nuova formula politica e industriale per rilanciare le ambizioni spaziali europee e garantire l’autonomia strategica del continente nelle orbite. Lo si era visto già nel caso del dibattito su Starlink e le comunicazioni strategiche, e adesso, dal salone di Parigi-Le Bourget, l’ad di Monte Grappa lo ha detto chiaramente: l’industria europea deve diventare “capace di competere con tutto il resto del mondo”. 🔗 Leggi su Formiche.net