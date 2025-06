Spazio alla musica torna Orbettino festa in memoria del violoncellista Enrico D' Eusebio

Spazio alla musica torna Orbettino Festa, un appuntamento imperdibile per celebrare l’eredità artistica di Enrico D’Eusebio. Domenica 22 giugno, nella suggestiva cornice della prima campagna forlivese presso "A casa di Luca", in via Forreta 2, si svolgerà la seconda edizione di questa speciale serata dedicata al talento e alla passione del violoncellista scomparso nel 2023. Un’occasione unica per ascoltare musica, condividere ricordi e mantenere vivo il suo spirito.

