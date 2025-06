Spari tra la folla davanti al bar a Scafati | gambizzato un ragazzo di 25 anni

Un episodio di violenza scuote la tranquilla cittadina di Scafati: uno sparatoria davanti a un bar ha ferito gravemente un ragazzo di 25 anni. Trasportato d’urgenza in ospedale, fortunatamente non si trova in pericolo di vita. Le autorità stanno stringendo le indagini per fare luce sulla vicenda e fermare i responsabili. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa inquietante vicenda.

Il giovane, portato in ospedale a Castellammare di Stabia, non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

