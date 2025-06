Spari nella notte nei Quartieri Spagnoli

Un’ondata di tensione scuote i Quartieri Spagnoli di Napoli, dove nella notte si sono registrati spari che hanno fermato il cuore della città. I Carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti prontamente, rinvenendo e sequestrando tre bossoli di calibro 7,65. Le indagini sono in corso per fare luce su questo episodio inquietante, mentre segnalazioni di altri spari emergono anche in altre zone di San... Questo episodio riaccende l’allarme sicurezza in una delle aree più vibranti e complesse di Napoli.

I Carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti su vico Lungo Gelso nei Quartieri Spagnoli per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Rinvenuti e sequestrati sul manto stradale 3 bossoli calibro 7,65. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Segnalati spari anche a San.

È Daniela Strazzullo, 31 anni, la ragazza ricoverata attualmente all’Ospedale del Mare, in pericolo di vita, dopo la notte di sangue consumata fra #Napoli e #Volla. A fare fuoco contro di lei Ilaria Capezzuto, 34 anni, che si è tolta la vita subito dopo gli spari. Tra Vai su Facebook

