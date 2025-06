Spari a Scafati la denuncia di Santocchio FdI | Basta propaganda servono fatti

La recente escalation di violenza a Scafati, culminata con un episodio di sparatoria in pieno giorno, solleva inquietanti interrogativi sulla sicurezza urbana. Mentre la città affronta crisi multiple, le parole di Mario Santocchio di Fratelli d’Italia richiamano l’attenzione: basta propaganda, serve un impegno concreto e fatti tangibili per garantire la tranquillità dei cittadini. È tempo di agire, prima che la situazione degeneri ulteriormente.

Sparare in pieno giorno, nel cuore di una città già provata da crisi economiche e sociali, non è solo un segnale d'allarme: è il sintomo di una escalation che rischia di sfuggire di mano. Quanto accaduto nelle ultime ore a Scafati impone una riflessione seria sullo stato della sicurezza urbana e sull'efficacia degli strumenti di prevenzione. A intervenire è Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, che lancia un appello chiaro: " Quanto accaduto è gravissimo. Sparare in centro, in orario di punta, è il simbolo di un degrado che va affrontato subito, senza retorica né annunci vuoti.