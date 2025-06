Sparatoria lungo la strada | caccia all' uomo tra Umbria e Toscana

Una drammatica sparatoria tra Umbria e Toscana scuote la tranquillità locale: un uomo solo ha aperto il fuoco in un'area di Verna, ferendo due cittadini albanesi, mentre tentavano di fuggire. Un episodio che richiama l'attenzione sulla crescente tensione nella zona e sulla necessità di garantire sicurezza e giustizia. La vicenda si sta sviluppando, e le indagini sono in corso per fare luce su questa violentissima vicenda.

Un uomo solo a sparare. Arrivato nel piazzale vicino al bar di Verna con l'obiettivo di sparare ai due cittadini albanesi, 29 e 34 anni, rimasti feriti nel conflitto a fuoco. Inseguiti e colpiti ancora mentre tentavano di allontanarsi. Un uomo solo a sparare, ma non il solo ad essere arrivato sul.

